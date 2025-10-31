Расследования

В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушниками

Расследования 31.10.2025 18:46
31.10.2025 18:46


В Волгограде полиция задержала двух местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении на студента. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, ранее судимые местные жители украли смартфон и наушники у 18-летнего волгоградца. 

Установлено, что инцидент произошел днем 22 октября, когда молодой человек находился на территории дендропарка. К нему подошли двое взрослых незнакомцев и, угрожая ножом, потребовали мобильный телефон и наушники. После совершенного преступления оба скрылись.

Сотрудникам полиции удалось оперативно установить личность и задержать преступников. Ими оказались ранее судимые 38-летний и 42-летний местные жители.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ - «Разбой, совершенный группой лиц». Они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

