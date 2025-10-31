Волгоградцам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимой





Автовладельцам Волгоградской области пригрозили штрафами в размере 500 рублей за несоблюдение сезонности смены шин. О наказании, которое затрагивает все регионы России, напомнил в интервью ТАСС первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

Как подчеркнул депутат Госдумы, цель таких штрафов «не наказание, а дисциплина». Он также напомнил, что обязательство сезонной смены шин закреплено в техрегламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Отметим, что регионы России вправе самостоятельно корректировать продолжительность периодов действия запрета на использование летних шин в зависимости от климатических особенностей. Законом установлены базовые календарные границы.

Ранее волгоградцев предупредили о росте цен на услуги по смене сезонных шин в «жаркий» период.