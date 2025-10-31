Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской области





О грядущих изменениях в расписании пригородных поездов предупредили в АО «Волгоградтранспригород». В связи с капремонтом железнодорожных путей, в частности, 7,9, 14 и 16 ноября отменяется пригородный поезд Арчеда – Алексиково - отправлением со ст. Арчеда в 21:09 и прибытием на ст. Алексиково в 23:48.

8, 10, 15 и 17 ноября не будут курсировать пригородные поезда Алексиково-Урюпино - отправлением из Алексиково в 00:02 и прибытием на ст. Урюпино в 00:46; Урюпино-Алексиково - отправлением со ст. Урюпино в 01:50 и прибытием на ст. Алексиково в 02:34; Алексиково – Арчеда - отправлением со ст. Алексиково в 02:36 и прибытием на ст. Арчеда в 05:25.

10, 11, 17 и 18 ноября отменяются пригородные поезда Арчеда – Алексиково - отправлением со ст. Арчеда в 06:42 и прибытием на ст. Алексиково в 10:14; Алексиково-Урюпино - отправлением со ст. Алексиково в 10:52 и прибытием на ст. Урюпино в 11:42; Алексиково – Арчеда - отправлением со ст. Алексиково в 13:31 и прибытием на ст. Арчеда в 16:58; Урюпино-Алексиково отправлением со ст. Урюпино в 12:12 и прибытием на ст. Алексиково в 13:01.

Напомним, ранее сообщалось об изменении некоторых рейсов пригородных поездов в связи с праздничными днями.





