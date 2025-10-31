Расследования

Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской области

31.10.2025 11:24
О грядущих изменениях в расписании пригородных поездов предупредили в АО «Волгоградтранспригород». В связи с капремонтом железнодорожных путей, в частности, 7,9, 14 и 16 ноября отменяется пригородный поезд Арчеда – Алексиково - отправлением со ст. Арчеда в 21:09 и прибытием на ст. Алексиково в 23:48.

8, 10, 15 и 17 ноября не будут курсировать пригородные поезда Алексиково-Урюпино - отправлением из Алексиково в 00:02 и прибытием на ст. Урюпино в 00:46;  Урюпино-Алексиково -  отправлением со ст. Урюпино в 01:50 и прибытием на ст. Алексиково в 02:34;  Алексиково – Арчеда - отправлением со ст. Алексиково в 02:36 и прибытием на ст. Арчеда в 05:25. 

10, 11, 17 и 18 ноября отменяются пригородные поезда Арчеда – Алексиково - отправлением со ст. Арчеда в 06:42 и прибытием на ст. Алексиково в 10:14; Алексиково-Урюпино - отправлением со ст. Алексиково в 10:52 и прибытием на ст. Урюпино в 11:42; Алексиково – Арчеда - отправлением со ст. Алексиково в 13:31 и прибытием на ст. Арчеда в 16:58;  Урюпино-Алексиково отправлением со ст. Урюпино в 12:12 и прибытием на ст. Алексиково в 13:01.

Напомним, ранее сообщалось об изменении некоторых рейсов пригородных поездов в связи с праздничными днями. 


Лента новостей

14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
13:23
В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для СаратоваСмотреть фотографии
13:09
Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в РостовеСмотреть фотографии
12:57
Сады Придонья в очередной раз присоединились к ПИРуСмотреть фотографии
12:38
Раритеты из семейных архивов жителей Сталинграда представили волгоградцамСмотреть фотографии
12:30
Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочьСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимойСмотреть фотографии
11:58
Забившему до смерти отца жителю Михайловки вынесли приговорСмотреть фотографии
11:54
СК обвинил троих 16-летних подростков в диверсии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновниковСмотреть фотографии
11:01
«Жигули» снесло перед: пять человек пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ за 150 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
В Волгограде сняли ограничения после повторного закрытия аэропортаСмотреть фотографии
10:16
Крестный ход по центру Волгограда пройдет 4 ноябряСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом на гендиректора ветлаборатории, где делали отраву для собак, возбудили делоСмотреть фотографии
08:36
Московские киношники устроят презентацию фильма «Блогерши» в парке ВолжскогоСмотреть фотографии
08:23
Четыре беспилотника уничтожено ПВО в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:12
«Это просто подарок!»: смотрим на уютные кадры волгоградской осениСмотреть фотографии
08:12
Погибших на СВО двоих жителей Жирновского района похоронят 31 октябряСмотреть фотографии
08:04
Начало ноября обещает быть теплым и солнечным в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:15
Воздушное пространство над Волгоградом закрыли второй раз за суткиСмотреть фотографии
06:55
Продавцы отмечают падение спроса на товары в стилистике ХэллоуинаСмотреть фотографии
06:41
Режим беспилотной опасности сохраняется в Волгограде, план «Ковер» отмененСмотреть фотографии
21:59
Бастрыкин затребовал доклад о смертельном ДТП с молодежью в ВолгоградеСмотреть фотографии
 