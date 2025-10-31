Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную метку

Компанию из Ростова-на-Дону внесли в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва капитального ремонта Дворца спорта в Волгограде. Как сообщили в Волгоградском УФАС, еще в ноябре 2022 года ООО «Архидон» должно было разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию спортивно-зрелищной части здания. Однако в июле 2024 года ГАУ «Облэкспертиза» выдало два отрицательных заключения на подготовленный проект.

При этом исполнитель из 523 замечаний устранил лишь 16. УФАС в августе 2024 года включило ООО «Архидон» в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с решением антимонопольного органа, общество обжаловало его в суде.

И вот, спустя год судебных тяжб, арбитражный суд Волгоградской области признал решение УФАС о включении ООО «Архидон» в реестр недобросовестных поставщиков законным.





Ранее ИА «Высота 102» неоднократно освещало затянувшийся ремонт Дворца спорта.

Все началось еще в 2019 году, когда капитальный ремонт этого известного в Волгограде сооружения доверили ФГУП ГСУ ФСИН России. Однако ни один из пяти контрактов на общую сумму около 100 миллионов рублей вовремя исполнен не был. Тем не менее после отказа от услуг учреждения поэтапный ремонт учреждений продолжился. В частности, был выполнен ремонт кровли, административных и спортивных помещениях 1, 2 и 3 этажей АБК проведена замена инженерных коммуникаций, обустроены дополнительные пожарные выходы.

Следующим этапом должна была стать подготовка проекта реконструкции спортивно-зрелищной части. Компания «Архидон» на аукционе снизила начальную цену почти в 2 раза – с 33 миллионов до 16,8 миллионов рублей. Однако через 15 месяцев, как предполагал контракт, проект так и не был сдан. ГКУ «Управление капитального строительства» дважды разрывало в одностороннем порядке контракт с компанией из-за отсутствия положительного заключения «Облэкспертизы», однако затем снова давало шанс фирме сдать работу. Окончательно с ростовскими проектировщиками разорвали отношения летом 2024 года, выставив им пени за просрочку контракта в размере более 2 миллионов рублей.





Пока аукцион на поиск нового проектировщика части Дворца спорта не объявлен. Между тем, волгоградцы надеются, что некогда популярное у волжан заведение обретет второе дыхание после затянувшийся реконструкции.