Общество

«Заканчивайте эксперименты!»: волгоградцев возмутил новый маршрут автобуса №68

Общество 28.02.2025 11:43
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28.02.2025 11:43


Волгоградцы, регулярно пользующиеся автобусом №68, возмущены изменениями в схеме движения общественного транспорта, которые внедряет администрация города с завтрашнего дня, 1 марта. По словам жителей, теперь автобус, который ранее курсировал с поселка ГЭС до Водстроя, будет ездить по укороченному маршруту – с Нижних Баррикад до поселка Водстрой. 
– Проблемы с автобусом у нас начались несколько месяцев назад, - пояснили горожане. – Сначала с линии ушли ПАЗы, как нам объясняли в администрации города, из-за того, что они выработали свой срок. Нам обещали, что вот, придут новые автобусы, и тогда мы их заменим. Но этой манны небесной мы так и не дождались. Автобусы средней вместимости в итоге заменили на микроавтобусы, в которых люди еле умещались. Ладно, и это как-то стерпели. Но то, что власти снова решили продолжить эксперименты с  нашим маршрутом №68, просто выходит за рамки!
По словам волгоградцев, в поселковых чатах уже появилось новое расписание автобуса №68 с 1 по 14 марта. Маршрут теперь будет курсировать от поселка Водстрой до Нижнего поселка ВГТЗ с интервалом в 30 минут, а на линии должны работать две единицы подвижного состава. На это новшество уже отреагировали горожане и организовали петицию с требованием «убрать руки прочь от маршрута №68».
- Не знаем, кому пришло в голову сократить данный маршрут. Хорошо, хоть оставили заезд автобуса на алюминиевый завод. Но такое урезание схемы движения, конечно же, прибавит проблем пассажирам. Это – и дополнительные траты на пересадки, а также увеличение продолжительности поездки. Создается такое ощущение, что чиновники меняют маршруты только для того, чтобы люди больше расходовали денег на проезд,  - считают волгоградцы. 
В центре управления пассажирскими перевозками Волгограда подтвердили изменение маршрута №68.
- С 1 марта он будет курсировать от Нижнего тракторного до Водстроя. В рейс подвижной состав  будет выходить с 5-30 ч.. До 10-00 ч. интервал будет составлять 30 минут, а с 10-00 ч. до 14-00 ч. он увеличится до часа, а после этого времени снова сократится до получаса. Работать подвижной состав будет в границах «Нижний Тракторный – Водстрой». С Нижнего тракторного автобусы будут отправляться до поворота на механическом институте и далее до площади Дзержинского, школы №3, рынка, ДК, ж/д переезда, алюминиевского кладбища, алюминиевого завода, ЖБИ-2 и так до Водстроя, - прокомментировали в организации. 
Жителей возмущает и то обстоятельство, что никаких официальных комментариев, связанных с изменением схемы движения, до сих пор нет. Не удалось его получить оперативно и информагентству. 
Между тем, похоже, проблемы у пассажиров автобуса №68, назревают серьезные. Согласно данным сайта госзаказов, электронный аукцион, объявленный департаментом городского хозяйства, на осуществление пассажирских перевозок по данному маршруту, не состоялся. Не нашлось ни одного желающего освоить около 9,7 миллиона рублей на организацию перевозок от поселка ГЭС до Водстроя до конца июля этого года. 
Напомним, ранее информагентство сообщало, что после замены ПАЗ на маршруте №68 на микроавтобусы волгоградцы жаловались на толчею в салонах и невозможность уехать в час пик.

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