Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочь





Мошенники продолжают совершенствовать свои схемы обмана волгоградцев. Как рассказали в Киберполиции, классическую схему с голосованием в мессенджерах аферисты превратили в многоэтапную и сложную систему для кражи данных и денежных средств граждан.

- Традиционная схема «проголосуй за мою дочь в конкурсе» эволюционирует. Вместо одной наивной просьбы мошенники теперь строят многоэтапную подделку: клонируют аккаунт знакомого, создают от его имени «группу поддержки», пишут убедительный продающий текст и наполняют сообщество десятками ботов, которые имитируют активность, - пояснили в ведомстве.

Как только им удается войти в доверие жертвы, в группу приглашают настоящих пользователей. При этом функция отправлять сообщения в такие группы им недоступна. Далее идет все по классической схеме – злоумышленники убеждают перейти пользователя по фишинговой ссылке.

В результате аферисты крадут личные данные россиян и заражают устройства вредоносными программами.