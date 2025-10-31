Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV века





Доцент кафедры истории и культурологии ВолгГМУ Ирина Лапшина отчиталась о проведенных многолетних исследованиях, которые помогли приоткрыть тайны Водянского городища. Волгоградке удалось расшифровать символы с изображений и надписи на персидском языке, нанесенные тушью и тростниковым пером, предположительно, на стенах в квартальной мечети.

Данные находки были сделаны еще в 2001 году. После длительной и кропотливой работы по реставрации ученым удалось сделать некоторые выводы о культуре Золотой Орды. Они даже смогли составить достаточно подробный рисунок зданий XIV века.





– Восстановленные надписи содержат коранические изречения и строки стихов известных иранских поэтов и философов XII-XIV веков. Среди рисунков есть реалистичное изображение соборной мечети некоего мусульманского города с двумя кирпичными минаретами, высоким порталом, куполами. У подножия мечети изображены два шатрообразных сооружения, а над ней – рыба и птица, – поясняет Ирина Лапшина.

Благодаря многолетнему труду, удалось выяснить данные и о распространении в Золотой Орде одного из направлений ислама – суфизма.

Фото: ВолгГМУ / t.me