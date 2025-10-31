Раритеты из семейных архивов жителей Сталинграда представили волгоградцам





В Волгограде сегодня, 31 октября, состоялся аванс-показ раритетов из семейных архивов сталинградцев. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель городской общественной организации «Дети Сталинграда» Галина Егорова, мероприятие приурочили к 95-летию академика РАН Олега Трубачёва.

Впервые вниманию волгоградцев представили экспонаты из семейных архивов известных детей Сталинграда Олега Трубачёва и братьев Климовых – режиссеров и сценаристов Элема и Германа.





– Эти архивы переданы организации в 2025 году потомками сталинградцев – Татьяной Богатовой и Галиной Климовой, – рассказала Галина Егорова. – Среди экспонатов есть и семейные фотографии и негативы, письма и документы, награды, рукописи.

Особый интерес представляют сталинградский блокнот 12-летнего Олега Трубачёва, датированный 1942 годым, аттестаты братьев Климовых и зачетная книжка ВГИК Элема Климова, а также рукописный мини-блокнот рыбака «Заметки по ужению рыбы в Сталинграде» 1940 года. Представлена на экспозиции и книжка энергетика СталГРЭС 1942 года отца Климовых, Германа Степановича, с записями о происходящих событиях в городе, начиная с военного августа.





Специального изучения и внимания заслуживают рукописи академика Олега Николаевича Трубачёва и сценарии фильмов, написанные братьями Климовыми.









Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»