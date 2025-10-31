Общество

Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будет

Общество 31.10.2025 16:32
0
31.10.2025 16:32


Главной причиной роста тарифов на коммунальные услуги является инфляция. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. 

По словам парламентария, значительное увеличение тарифов на услуги ЖКХ в 2025 году было обусловлено индексацией платы за газ и электроэнергию, которая распространилась на предприятия ЖКХ. 

- В будущем году такое повышение будет меньше, во-первых, инфляция меньше, во-вторых, нет такого серьезного роста энергоносителей, поэтому для населения это все-таки более-менее хорошая новость, - цитата, которую приводит «Дума ТВ». 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2025 19:00
Общество 31.10.2025 19:00
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 17:45
Общество 31.10.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 16:21
Общество 31.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:34
Общество 31.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:00 Реклама
Общество 31.10.2025 14:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.10.2025 13:48
Общество 31.10.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:38
Общество 31.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:30
Общество 31.10.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:26
Общество 31.10.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 10:18
Общество 31.10.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 10:16
Общество 31.10.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 09:36
Общество 31.10.2025 09:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:36
Общество 31.10.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:23
Общество 31.10.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 08:12
Общество 31.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
17:04
Последний рывок? На ремонтируемом путепроводе на Тулака в Волгограде уложили асфальтСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будетСмотреть фотографии
16:22
В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей – big data T2Смотреть фотографии
16:21
Ордена и медали передали родным геройски погибших на СВО камышанСмотреть фотографии
14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
13:23
В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для СаратоваСмотреть фотографии
13:09
Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в РостовеСмотреть фотографии
12:57
Сады Придонья в очередной раз присоединились к ПИРуСмотреть фотографии
12:38
Раритеты из семейных архивов жителей Сталинграда представили волгоградцамСмотреть фотографии
12:30
Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочьСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимойСмотреть фотографии
11:58
Забившему до смерти отца жителю Михайловки вынесли приговорСмотреть фотографии
11:54
СК обвинил троих 16-летних подростков в диверсии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновниковСмотреть фотографии
11:01
«Жигули» снесло перед: пять человек пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:36
Под Волгоградом пьяный водитель пытался подкупить сотрудника ГАИ за 150 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
10:18
В Волгограде сняли ограничения после повторного закрытия аэропортаСмотреть фотографии
10:16
Крестный ход по центру Волгограда пройдет 4 ноябряСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом на гендиректора ветлаборатории, где делали отраву для собак, возбудили делоСмотреть фотографии
 