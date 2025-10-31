



Главной причиной роста тарифов на коммунальные услуги является инфляция. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По словам парламентария, значительное увеличение тарифов на услуги ЖКХ в 2025 году было обусловлено индексацией платы за газ и электроэнергию, которая распространилась на предприятия ЖКХ.

- В будущем году такое повышение будет меньше, во-первых, инфляция меньше, во-вторых, нет такого серьезного роста энергоносителей, поэтому для населения это все-таки более-менее хорошая новость, - цитата, которую приводит «Дума ТВ».