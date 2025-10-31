В праздничные выходные по случаю Дня народного единства медицинские организации Волгоградской области будут работать в штатном режиме. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, больницы и поликлиники с 2 по 4 ноября примут всех пациентов.

Записаться к доктору и получить консультацию можно через колл-центры поликлиник — они будут работать по установленному графику и координировать действия с региональным центром «Служба 122». В праздничные выходные можно будет попасть на прием к дежурным врачам, а также выписать рецепты, оформить больничные.

Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний в учреждениях будут работать специальные кабинеты и отделения.

Травматологические пункты и служба скорой медицинской помощи продолжат работать в круглосуточном режиме. Детские поликлиники также продолжат работу в штатном режиме.