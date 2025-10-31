Общество

И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской области

Общество 31.10.2025 19:00
0
31.10.2025 19:00

В праздничные выходные по случаю Дня народного единства медицинские организации Волгоградской области будут работать в штатном режиме. Как уточнили в пресс-службе администрации региона, больницы и поликлиники с 2 по 4 ноября примут всех пациентов.

Записаться к доктору и получить консультацию можно через колл-центры поликлиник — они будут работать по установленному графику и координировать действия с региональным центром «Служба 122». В праздничные выходные можно будет попасть на прием к дежурным врачам, а также выписать рецепты, оформить больничные.

Для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний в учреждениях будут работать специальные кабинеты и отделения. 

Травматологические пункты и служба скорой медицинской помощи продолжат работать в круглосуточном режиме. Детские поликлиники также продолжат работу в штатном режиме.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
31.10.2025 21:26
Общество 31.10.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:51
Общество 31.10.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 20:04
Общество 31.10.2025 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 17:45
Общество 31.10.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 16:32
Общество 31.10.2025 16:32
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 16:21
Общество 31.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:34
Общество 31.10.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 14:00 Реклама
Общество 31.10.2025 14:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
31.10.2025 13:48
Общество 31.10.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:38
Общество 31.10.2025 12:38
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:30
Общество 31.10.2025 12:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 12:26
Общество 31.10.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 10:18
Общество 31.10.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 10:16
Общество 31.10.2025 10:16
Комментарии

0
Далее
Общество
31.10.2025 09:36
Общество 31.10.2025 09:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:26
В Москве выставят подаренный Сталинграду меч британского короля Георга VIСмотреть фотографии
20:51
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО завучем Николаем ПечерскимСмотреть фотографии
20:30
Спасибо не сказала: в Волгограде спасли провалившуюся в люк собакуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:04
В квартире замерзающей 83-летней ударницы соцтруда в Волгограде потеплели батареиСмотреть фотографии
19:33
Волгоградец купил у мошенников воздух вместо иномарки за 1,3 млнСмотреть фотографии
19:00
И тебя вылечат: график больниц и поликлиник утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:46
В дендропарке Волгограда два рецидивиста украли у студента смартфон с наушникамиСмотреть фотографии
18:02
Глава Иловлинского района не явился на новый уголовный процессСмотреть фотографии
17:45
Памятник российскому солдату открыли в волгоградской глубинкеСмотреть фотографии
17:10
Металлурги «Красного октября» получили высокие государственные наградыСмотреть фотографии
17:04
Последний рывок? На ремонтируемом путепроводе на Тулака в Волгограде уложили асфальтСмотреть фотографииCмотреть видео
16:32
Волгоградцам объяснили рост тарифов ЖКХ и обещали, что в 2026-м так не будетСмотреть фотографии
16:22
В 3 раза больше россиян стали пользоваться сервисами деления платежей – big data T2Смотреть фотографии
16:21
Ордена и медали передали родным геройски погибших на СВО камышанСмотреть фотографии
14:34
Ветеран ВОВ Петр Белоножкин скончался в Котово на 100-м году жизниСмотреть фотографии
14:20
Виновнику сорванного ремонта Дворца спорта выдали черную меткуСмотреть фотографии
14:07
Легенда волгоградского футбола Валерий Есипов стал тренером-селекционером «Ротора»Смотреть фотографии
14:00
Волгоградцы стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая»Смотреть фотографии
13:48
Доцент ВолгГМУ расшифровала персидское послание XIV векаСмотреть фотографии
13:44
Андрей Бочаров наградил за заслуги волгоградцевСмотреть фотографии
13:23
В Нижнем Новгороде спустили на воду третий «Валдай» для СаратоваСмотреть фотографии
13:09
Летчик Попов оценил перспективы аэропорта Платов в РостовеСмотреть фотографии
12:57
Сады Придонья в очередной раз присоединились к ПИРуСмотреть фотографии
12:38
Раритеты из семейных архивов жителей Сталинграда представили волгоградцамСмотреть фотографии
12:30
Мошенники просят волгоградцев проголосовать за их дочьСмотреть фотографии
12:26
Волгоградцам напомнили о штрафах за езду на летней резине зимойСмотреть фотографии
11:58
Забившему до смерти отца жителю Михайловки вынесли приговорСмотреть фотографии
11:54
СК обвинил троих 16-летних подростков в диверсии на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:24
Ряд пригородных поездов отменят в ноябре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Захват реки Бузан под Астраханью: прокуратура нашла виновных чиновниковСмотреть фотографии
 