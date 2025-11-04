15 БПЛА уничтожены в небе Волгоградской области

В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА в Волгоградской области. Ранее сообщалось об отражении атаки 13 беспилотников вечером 3 ноября. Всего в регионах России, помимо Волгоградской области, были сбиты с вечера 3 ноября до утра 4 ноября 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
40 – над территорией Воронежской области,
20 – над территорией Нижегородской области,
10 – над территорией Белгородской области,
6 – над территорией Курской области,
4 – над территорией Липецкой области,
2 – над территорией Республики Башкортостан,
1 – над территорией Саратовской области.
Напомним, в Волгоградской области обломки сбитого БПЛА повредили электроподстанцию «Фроловская», где началось возгорание, которое ликвидируется.