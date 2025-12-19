Общество

Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 года

Общество 19.12.2025 06:02
0
19.12.2025 06:02


Госдума вместе с кабмином прорабатывает возможность с 1 сентября 2026 года внедрить регистрацию домашних животных. Соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату.

По информации «Парламентской газеты», пока что речь идёт о регистрации в федеральном реестр кошек и собак, однако, согласно разработанному документу, перечень может быть расширен правительством.

- Зарегистрировать четвероного можно будет добровольно в ближайшей ветеринарной клинике, где будет доступ к государственной базе данных. При этом специально посещать ветеринара необязательно, можно дождаться ближайшей вакцинации, отметил он. Снимать с учета животных будут по заявлению их владельца в связи со сменой хозяина или смертью питомца, - приводят журналисты слова Владимира Бурматова.

Реестр животных планируется создать на базе федеральной информационной системы «ВетИС».

Отметим, несколько лет назад президент Владимир Путин давал правительству поручение разработать механизм регистрации домашних животных. В 2022 году в Госдуму уже вносился законопроект, который предлагал узаконить питомцев в рамках переписи животных. Однако данная инициатива так и не была реализована.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.12.2025 06:50
Общество 19.12.2025 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:37
Общество 19.12.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:24
Общество 19.12.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:18
Общество 19.12.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 06:02
Общество 19.12.2025 06:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 00:39
Общество 19.12.2025 00:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2025 00:22
Общество 19.12.2025 00:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 19:54
Общество 18.12.2025 19:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 18:41
Общество 18.12.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 17:23
Общество 18.12.2025 17:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 16:34
Общество 18.12.2025 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 15:05
Общество 18.12.2025 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 14:44
Общество 18.12.2025 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:55
Общество 18.12.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2025 13:52
Общество 18.12.2025 13:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

07:08
«Каждый день коптят»: скандальный завод во Фролово продолжает травить жителей ядовитыми выбросамиСмотреть фотографииCмотреть видео
06:50
Для волгоградских водителей с 1 января изменится порядок замены правСмотреть фотографии
06:37
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 6-часового запретаСмотреть фотографии
06:24
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 6 часовСмотреть фотографии
06:18
Волгоградским таксистам повысят штраф за перевозку детей без креселСмотреть фотографии
06:02
Волгоградцам рассказали о регистрации кошек и собак с 1 сентября 2026 годаСмотреть фотографии
00:39
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
00:22
В Волгограде и области объявлена беспилотная опасность вечером 18 декабряСмотреть фотографии
21:26
Андрей Максимов возглавил Урюпинский районСмотреть фотографии
20:57
Сразу два главы района подали в отставку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:09
Задержан отравитель лошадей в волгоградском конном клубеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Три волгоградских вуза вошли в рейтинг университетов БРИКССмотреть фотографии
19:10
Госдума: МАХ при подтверждении возраста заменит паспорт, но не вездеСмотреть фотографии
18:41
Масочный режим ввели в главной больнице Волгограда и областиСмотреть фотографии
18:15
Чем живет волгоградское водное поло: интервью с руководителями «Спартака»Смотреть фотографии
17:23
В Волгограде взяли под арест стрелявшего в подчинённых бизнесменаСмотреть фотографии
17:17
Новый год начнется с «Ландышами»: продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 январяСмотреть фотографии
16:34
Под Волгоградом хутор Медведев остался без водыСмотреть фотографии
16:09
Муравьева сменила кабинеты в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
Расчленителя жены суд отправил в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
Главы СМИ из волгоградской глубинки зададут Путину три вопросаСмотреть фотографии
14:58
В Котово 20 МКД, школа и 2 детсада остались без теплаСмотреть фотографии
14:44
Под Волгоградом возведут киберполигон, тактическое поле и ВПП с бассейномСмотреть фотографии
14:40
В Камышине рабочего раздавило погрузчиком-манипуляторомСмотреть фотографии
14:21
Полтонны рыбы и 40 банок икры: в ФСБ рассказали о деятельности «осетровой» ОПГ в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:02
В МЧС назвали причину пожара под Волгоградом, где сгорели двоеСмотреть фотографии
13:55
Оперативная замена арестованной Казанковой случилась в мэрии ВолгоградаСмотреть фотографии
13:52
В Волгограде осудили членов ОПГ за подпольный оборот осетровыхСмотреть фотографии
13:44
Агрегатор RocketMom оштрафовали за неудачную покупку волгоградкиСмотреть фотографии
13:24
Назван самый богатый бизнесмен Волгоградской областиСмотреть фотографии
 