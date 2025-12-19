



Госдума вместе с кабмином прорабатывает возможность с 1 сентября 2026 года внедрить регистрацию домашних животных. Соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату.

По информации «Парламентской газеты», пока что речь идёт о регистрации в федеральном реестр кошек и собак, однако, согласно разработанному документу, перечень может быть расширен правительством.

- Зарегистрировать четвероного можно будет добровольно в ближайшей ветеринарной клинике, где будет доступ к государственной базе данных. При этом специально посещать ветеринара необязательно, можно дождаться ближайшей вакцинации, отметил он. Снимать с учета животных будут по заявлению их владельца в связи со сменой хозяина или смертью питомца, - приводят журналисты слова Владимира Бурматова.

Реестр животных планируется создать на базе федеральной информационной системы «ВетИС».

Отметим, несколько лет назад президент Владимир Путин давал правительству поручение разработать механизм регистрации домашних животных. В 2022 году в Госдуму уже вносился законопроект, который предлагал узаконить питомцев в рамках переписи животных. Однако данная инициатива так и не была реализована.