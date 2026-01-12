ДТП парализовало движение трамваев СТ и СТ2 в Волгограде





В Волгограде днем 12 января в связи с дорожно-транспортным происшествием в очередной раз внесены корректировки в работу скоростного трамвая. По сообщению диспетчеров, временно вагоны на маршрутах СТ и СТ2 ходят в измененных границах.

Так, движение трамваев СТ осуществляется в границах остановок «Площадь Чекистов» - «Гимназия №14». До гимназии от Ельшанки ходят и трамваи маршрута СТ2.

Пассажирам в транспортной компании приносят извинения за доставленные неудобства. Об изменении ситуации будет сообщено дополнительно.