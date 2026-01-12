Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в Волгоградской области

Желтый уровень погодной опасности введен в Волгоградской области до 18:00 мск 13 января. По данным Гидрометцентра, в регионе прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений, которые могут спровоцировать опасные последствия.

Так, в Волгоградской области прогнозируется местами сильный снег и обледенение, а также густой туман. Также в регионе наблюдаются гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на провода и деревья.

По данным Волгоградского ЦГМС, также в Волгограде и области в ближайшие дни ожидается морозная погода. Уже в ночь с 14 на 15 января столбик термометра может упасть до -18 градусов.

Сегодня, 12 января, губернатор Андрей Бочаров в связи с ухудшением погодных условий поручил дорожным, спасательным и коммунальным службам сохранять повышенную готовность и оперативно реагировать на ухудшение погоды.





