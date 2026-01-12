Снегопад завалил трассу в районе Волгоградской области





В Иловлинском районе Волгоградской области после сильного снегопада образовался опасный участок дороги на федеральной трассе. Видеокадрами происходящего на федеральной трассе волгоградцы поделились в социальных сетях.

По словам водителей, опасный участок дороги образовался после снежной метели на трассе Р-22 в районе 930-800 километра. Осложняет ситуацию тот факт, что из-за метели резко ухудшилась видимость, а также вырос риск заноса на дороге.

Напомним, сегодня, 12 января, в Волгоградской области будет сохраняться неустойчивая погода с температурными качелями и осадками. Циклон «Фрэнсис», который уже несколько дней держит в напряжении столичный регион, отыграется и на волгоградцах.

Фото: Волгоград / t.me