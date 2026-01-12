Жителей Волгограда и области продолжают штрафовать за пиротехнику





В Волгоградской области количество жителей, привлеченных к ответственности за использование пиротехники, выросло до 75-ти. Об этом сообщили в региональном комитете юстиции. Провинившимся волгоградцам предстоит выплатить штрафы в размере до 1 млн рублей.

Напомним, с 25 декабря 2025 года в Волгоградской области объявлен запрет на использование любой пиротехнической продукции, кроме хлопушек и бенгальских огней. Предусмотрен постановлением администрации региона и запрет на продажу фейерверков – штрафы для юридических лиц предусмотрены на уровне от 300 тысяч рублей до миллиона. Рядовых волгоградцев за нарушение запрета штрафуют на суммы от 3000 до 5000 рублей.

В преддверии Старого Нового года в администрации Волгоградской области жителям напоминают о действии запрета до 20 января 2026 года и регулярных рейдах.

– С целью выявления правонарушений на регулярной основе сотрудниками полиции, уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления и территориальных административных комиссий в регионе проводятся рейды. На сегодняшний день зафиксировано порядка 75 нарушений, – сообщили в комитете юстиции. – Просим строго соблюдать действующие ограничения ради безопасности себя и окружающих. О случаях продажи или использования пиротехники сообщайте в полицию или в органы местного самоуправления.