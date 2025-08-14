Спорт

СК «Ротор» и ВГАФК подписали соглашение о сотрудничестве

СК «Ротор» и Волгоградская государственная Академия физической культуры сегодня, 14 августа, подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу клуба.

Как рассказал исполняющий обязанности ректора ВГАФК Виктор Якимович, сотрудничество между сторонами будет проходить по трем направлениям - образовательной, научной и спортивной.

- Образовательная составляющая — любой спортсмен, кроме профессиональных навыков, должен иметь хорошее профессиональное образование. Это мы можем дать в стенах Академии, включая образовательную траекторию (индивидуальную программу), которая позволяет получать образование на 90% дистанционно. Находясь на сборах, на соревнованиях, спортсмен-студент может продолжать обучение.  Научная составляющая более важная, потому что без научного обеспечения тренировочного процесса невозможно достичь результата. Мы пойдём двумя путями. Первый, это, конечно, научное обеспечение команд «Ротор-М» и «Ротор-2». И вторая — сотрудничество и научное обеспечение уже основной команды «Ротора». В понятие «научное обеспечение» будет входить комплексный педагогический контроль, который включает биомеханическую, физиологическую, медицинскую и психологическую части. Что касается спортивной составляющей — наши студенты являются и спортсменами одновременно. Поэтому мы надеемся, что они смогут участвовать в контрольных играх, выступать в качестве спарринг-партнёров различных команд, - подчеркнул Виктор Степанович. 

Исполняющий обязанности ректора ВГАФК надеется на создание научной группы через несколько лет при непосредственном участии СК «Ротор». 

- Мы ждём, во-первых, очень интересный исследовательский материал. Нам не всегда удаётся сотрудничать с несколькими командами разных возрастов, которые тренируются или работают в одной системе. Здесь мы можем увидеть последовательность и эффективность использования тренировочных средств и методик. Что касается спортивной деятельности, надеюсь, через пять лет у нас будет при команде «Ротор» настоящая комплексная научная группа, составленная из наших сотрудников, студентов, аспирантов, - отметил Якимович. 

Генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов подчеркнул, что планируется расширение использования инфраструктуры ВГАФКа для улучшения тренировочного процесса команд из структуры волгоградского клуба.

- Прежде всего отметим, что мы уже взаимодействуем с Волгоградской государственной Академией физической культуры: мы занимаемся на их спортивных сооружениях. Спортивная школа проводит игры ЮФЛ, в тренировочном процессе основной команды задействованы  тренажёрный зал, сауна, бассейн — все великолепного качества. Рассматриваем сейчас и другие сооружения ВГАФКа для того, чтобы ввести в тренировочный процесс. Очень важен вопрос, связанный с научной составляющей, особенно для детско-юношеского и молодежного футбола: спортивная школа, развитие «Ротора-2» и «Ротора-М». Руководитель по развитию молодёжного футбола, Константин Вениаминович Кайгородов, совместно со специалистами ВГАФКа сейчас прорабатывают структуру взаимодействия, в ближайшее время представит её на утверждение и мы начнём практические занятия. Будем стараться максимально использовать знания, возможности и опыт такой академии, как Волгоградская государственная Академия физической культуры, - резюмировал Андрей Владимирович.

Фото: СК «Ротор» /vk.com

