138 жителей атаковали жалобами волгоградский РПН

Общество 18.11.2025 09:06
В октябре в региональное управление Роспотребнадзора на телефон горячей линии обратились 138 человек.  Как рассказали в ведомстве, обращения касались обеспечения санитарно-эпидемиологического населения – 35 жалоб (25%),  условий проживания в жилых помещениях – 22; качества продукта – 4; санитарного состояния территории – 3; питьевой воды и питьевого водоснабжения  – 3; условий  воспитания и обучения – 2; атмосферного воздуха в городских и сельских поселениях – 1.

В сфере нарушения прав потребителей зарегистрировано 68 жалоб (49 %), в том числе на продажу  непродовольственных товаров – 50; нарушение правил оказания услуг ЖКХ - 13; на услуги связи – 2; банковскую деятельность – 1; страховую деятельность – 1; на продажу продовольственных товаров – 1.

За октябрь 2025 года проконсультировано 35 (25 %) граждан, вопросы которых, не относились к компетенции Роспотребнадзора. Напомним, в управлении открыта «горячая» телефонная линия консультирования – телефон +7(8442) 24-36-30, единый консультационный центр по телефонному номеру 8-800-555-49-43


