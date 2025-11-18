Доппоезда назначат из Москвы в Волгоград в новогодние каникулы

Более 700 дополнительных рейсов поездов будет назначено в новогодние праздники. По информации РЖД, они появятся на самых популярных маршрутах, например: из Москвы в Адлер, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Иваново, Казань, Воронеж, Ярославль, Челябинск, Оренбург, Уфу, Ульяновск, Волгоград, Астрахань и другие города; из Санкт-Петербурга в Москву, Екатеринбург, Казань, Мурманск, Архангельск, Ярославль; из Екатеринбурга, Тюмени и Перми в Котлас; между Самарой и Адлером, Нижним Новгородом и Кировом, Ростовом-на-Дону и Кисловодском и по другим направлениям.
Всего с 26 декабря по 12 января в поездах дальнего следования будет организовано более 5,5 млн мест. Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров в новогодние праздники станут 30 декабря и 11 января.