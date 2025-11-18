Общество 18.11.2025 09:32
0
18.11.2025 09:32
В ноябре 83 940 волгоградцев, просрочивших платежи за электроэнергию, получили долговые квитанции. Чтобы к новому году не оказаться без света в доме у праздничной елки, волгоградцам настоятельно рекомендуют погасить задолженность.
– Информирование о долге – это первое предупреждение о назревающей проблеме. Если его проигнорировать и накопить сумму, превышающую двухмесячный норматив, придет уже следующее уведомление – о введение ограничения режима потребления.
Так, в квитанциях за октябрь, полученных в начале ноября, направлено 8098 уведомлений об отключении. Если в течение 20 дней задолженность не погасить, коммунальная услуга электроснабжения будет приостановлена. В октябре такой негативный опыт уже получили 1317 потребителей,– пояснили ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте».
Проверить состояние своего лицевого счета и убедиться в отсутствии задолженности или оплатить её можно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении энергокомпании.
