Общество

Волгоградка перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Общество 18.11.2025 08:55
0
18.11.2025 08:55


Жительница Тракторозаводского района Волгограда стала очередной жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, волгоградка перевела на «безопасный счет» 1,5 млн рублей. 

62-летняя местная жительница сообщила, что ей на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств убедил перевести имеющиеся накопления на неизвестный счет. 

Все свои накопления жительница региона сняла со своего счета и в несколько приемов перевела на продиктованные счета. Через некоторое время, осознав, что имеет дело с мошенниками, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступников.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.11.2025 12:05
Общество 18.11.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 10:10
Общество 18.11.2025 10:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.11.2025 10:07
Общество 18.11.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 09:32
Общество 18.11.2025 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.11.2025 09:06
Общество 18.11.2025 09:06
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 08:55
Общество 18.11.2025 08:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 08:30
Общество 18.11.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 08:16
Общество 18.11.2025 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 08:02
Общество 18.11.2025 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 07:45
Общество 18.11.2025 07:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 07:35
Общество 18.11.2025 07:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 07:22
Общество 18.11.2025 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 06:47
Общество 18.11.2025 06:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 06:41
Общество 18.11.2025 06:41
Комментарии

0
Далее
Общество
18.11.2025 06:33
Общество 18.11.2025 06:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:05
Под Волгоградом осудят коммерсанта, который год не платил зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
11:59
«Это прискорбная правда»: суд в Волгограде освободил от наказания убийц родных певца ШаляпинаСмотреть фотографии
10:39
После гибели трех человек в загоревшемся после ДТП авто под Волгоградом возбудили делоСмотреть фотографии
10:19
В центре Волгограда иномарка отправила электровелосипедста в больницуСмотреть фотографии
10:10
Волгоградские коммунальщики ликвидировали условную аварию на сетяхСмотреть фотографии
10:07
Волгоградцам напомнили о сроках замены правСмотреть фотографии
10:02
«Нет ни здоровья, ни денег»: незаконно осужденный экс-директор училища в Волгоградской области погряз в судахСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцев предупредили о возможности встретить новый год в темнотеСмотреть фотографии
09:32
Волгоградцам почти на 9 тысяч увеличат пенсии в декабреСмотреть фотографии
09:06
138 жителей атаковали жалобами волгоградский РПНСмотреть фотографии
08:55
Волгоградка перевела мошенникам 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
08:30
Волгоград 19 ноября станет СталинградомСмотреть фотографии
08:16
Доппоезда назначат из Москвы в Волгоград в новогодние каникулыСмотреть фотографии
08:02
Из-за погодной аномалии в Волгоградской области расцвела вербаСмотреть фотографии
07:45
МО: над регионами РФ ночью сбили 31 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:35
Экономист рассказала о выгодных условиях досрочного погашения кредитовСмотреть фотографии
07:22
Волгоградские ветераны СВО смогут вернуться на прежнюю работуСмотреть фотографии
07:08
Минтранс запустит посадку в поезд по биометрии в 2026 годуСмотреть фотографии
06:47
В Волгограде и области отменён шестичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
06:41
Туманы и дожди задержатся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:33
Госдума рассмотрит повышение МРОТ для россиян во втором чтенииСмотреть фотографии
06:09
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:41
Бастрыкину доложат по делу о сиротских домах под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:38
В Волгоградской области передали Орден мужества родным погибшего Сергея БахолдинаСмотреть фотографии
21:04
Состоялся предпоследний этап чемпионата Волгоградской области по боулингуСмотреть фотографии
20:18
Несчастливое число? В Волжском сорвали сроки ремонта еще одной школыСмотреть фотографии
19:58
«Волжаночка-ГРАСС» отпраздновала первую победу в чемпионатеСмотреть фотографии
19:41
Новым главврачом Октябрьской ЦРБ Волгоградской области стал Андрей КабановСмотреть фотографии
19:26
Под Волгоградом браконьер убил лося из чужого ружьяСмотреть фотографии
18:45
Миллион рублей за коррупцию взыскали с двух волгоградских организацийСмотреть фотографии
 