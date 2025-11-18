Волгоградка перевела мошенникам 1,5 млн рублей





Жительница Тракторозаводского района Волгограда стала очередной жертвой мошенников. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, волгоградка перевела на «безопасный счет» 1,5 млн рублей.

62-летняя местная жительница сообщила, что ей на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств убедил перевести имеющиеся накопления на неизвестный счет.

Все свои накопления жительница региона сняла со своего счета и в несколько приемов перевела на продиктованные счета. Через некоторое время, осознав, что имеет дело с мошенниками, женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере». В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступников.