Экономист рассказала о выгодных условиях досрочного погашения кредитов





Досрочное закрытие кредитов может оказаться невыгодным для волгоградцев в некоторых ситуациях. Об этом 18 ноября сообщила агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко.

По словам эксперта, торопиться с погашением жителям региона не стоит, если кредит оформлен на льготных условиях по ставке ниже рыночной, например в рамках семейной ипотеки.

- Подумайте, будет ли у вас еще раз возможность оформить кредит на льготных условиях. Поэтому если появились свободные денежные средства, которые вы решили направить на досрочное погашение, и открыто несколько кредитов, то следует начать с погашения более «дорогих», - отмечает доцент.

Она подчеркнула, что в первую очередь волгоградцам необходимо закрывать кредитные карты, поскольку по ним действуют самые высокие процентные ставки. Кроме того, досрочное закрытие кредита может позднее повлиять на одобрение при оформлении других кредитов - банк даст вам отказ в связи с низкой рентабельностью сделки.

Если кредит был оформлен до повышения ключевой ставки, то стоит сравнить процент по нему с текущими ставками по вкладам. В отдельных случаях вложить свободные средства на депозит может быть выгоднее, чем погашать кредит досрочно.