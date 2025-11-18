МО: над регионами РФ ночью сбили 31 украинских БПЛА





Дежурные средства ПВО ликвидировали минувшей ночью украинские БПЛА в 8 регионах России. Всего в период с 23:00 мск 14 ноября по 7:00 мск 18 ноября перехвачено и уничтожено 31 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Больше всего – по 10 БПЛА – уничтожено в Воронежской и Томбовской областях. По 3 беспилотников перехвачены в Ростовской, Ярославской областях, 2 – в Смоленской и по одному – в Брянкой, Курской и Орловской.

Напомним, что в Волгоградской области минувшей ночью также объявлялась беспилотная опасность, но угроза миновала.