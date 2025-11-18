Общество

МО: над регионами РФ ночью сбили 31 украинских БПЛА

Общество 18.11.2025 07:45
0
18.11.2025 07:45


Дежурные средства ПВО ликвидировали минувшей ночью украинские БПЛА в 8 регионах России. Всего в период с 23:00 мск 14 ноября по 7:00 мск 18 ноября перехвачено и уничтожено 31 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Больше всего – по 10 БПЛА – уничтожено в Воронежской и Томбовской областях. По 3 беспилотников перехвачены в Ростовской, Ярославской областях, 2 – в Смоленской и по одному – в Брянкой, Курской и Орловской. 

Напомним, что в Волгоградской области минувшей ночью также объявлялась беспилотная опасность, но угроза миновала.  

08:30
Волгоград 19 ноября станет СталинградомСмотреть фотографии
08:16
Доппоезда назначат из Москвы в Волгоград в новогодние каникулыСмотреть фотографии
08:02
Из-за погодной аномалии в Волгоградской области расцвела вербаСмотреть фотографии
07:45
МО: над регионами РФ ночью сбили 31 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:35
Экономист рассказала о выгодных условиях досрочного погашения кредитовСмотреть фотографии
07:22
Волгоградские ветераны СВО смогут вернуться на прежнюю работуСмотреть фотографии
07:08
Минтранс запустит посадку в поезд по биометрии в 2026 годуСмотреть фотографии
06:47
В Волгограде и области отменён шестичасовой режим опасности по БПЛАСмотреть фотографии
06:41
Туманы и дожди задержатся в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:33
Госдума рассмотрит повышение МРОТ для россиян во втором чтенииСмотреть фотографии
06:09
Беспилотная опасность объявлена в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:41
Бастрыкину доложат по делу о сиротских домах под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:38
В Волгоградской области передали Орден мужества родным погибшего Сергея БахолдинаСмотреть фотографии
21:04
Состоялся предпоследний этап чемпионата Волгоградской области по боулингуСмотреть фотографии
20:18
Несчастливое число? В Волжском сорвали сроки ремонта еще одной школыСмотреть фотографии
19:58
«Волжаночка-ГРАСС» отпраздновала первую победу в чемпионатеСмотреть фотографии
19:41
Новым главврачом Октябрьской ЦРБ Волгоградской области стал Андрей КабановСмотреть фотографии
19:26
Под Волгоградом браконьер убил лося из чужого ружьяСмотреть фотографии
18:45
Миллион рублей за коррупцию взыскали с двух волгоградских организацийСмотреть фотографии
18:04
Полиция установила участников массовой драки с курсантами в КамышинеСмотреть фотографии
17:31
Природный парк «Нижнехоперский» взяли под охрануСмотреть фотографии
16:50
Ветеран волгоградского телевидения Людмила Гаврилюк скончалась на 88-м годуСмотреть фотографии
16:42
В Волгограде прошел педагогический форум «Школа будущего»Смотреть фотографии
16:17
Победное падение? Проект моста на Сарпинский в Волгограде подешевел почти на 200 миллионовСмотреть фотографии
16:03
Волгоградский суд лишил отца погибшего воина СВО пособияСмотреть фотографии
15:49
В Волгограде простятся с известным тренером по водному поло Александром СвиридовымСмотреть фотографии
15:22
Под Волгоградом лодочника осудят за пьяные покатушки и гибель пассажира на ДонуСмотреть фотографии
13:43
Волгоградцы построили себе почти 600 тысяч кв.м жильяСмотреть фотографии
13:15
В Камышине почтили подвиг ушедших на фронт 2200 комсомольцев-добровольцевСмотреть фотографии
12:55
Под Волгоградом осудили изуродовавшего лицо подруги ухажераСмотреть фотографии
 