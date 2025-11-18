Экономика

Волгоградцам почти на 9 тысяч увеличат пенсии в декабре

Экономика 18.11.2025 09:32
В декабре у некоторых пенсионеров вырастут ежемесячные выплаты. Больше всего – у пожилых людей, которым исполнилось 80 лет.

По данным Соцфонда РФ,  после достижения этой возрастной планки пенсионные пособия возрастут на 8907,7 тыс. рублей.

Для жителей отдельных регионов (например, для «северян»), рост будет выше — увеличение выплат с учетом повышающих коэффициентов превысит 10 тыс. рублей.
Также автоматически эти категории пенсионеров начнут получать ежемесячную надбавку «за уход». В этом году ее размер составляет 1314 рублей (доплата получателям государственных пенсий чуть выше — 1377 рублей).

Надбавки в 8907,7 тыс. рублей и «за уход» начнут выплачивать  и пенсионерам, в ноябре получившим I группу инвалидности.

Еще один повод для увеличения выплат — наличие у пенсионера иждивенцев: детей, внуков, братьев или сестер в возрасте до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). В таких случаях доплата (она рассчитывается от размера фиксированной выплаты) в 2025 году будет равняться 2 969,2 рубля за одного человека, 5 938,5 рублей — за двух, 8 907,7 рублей — за трех.


