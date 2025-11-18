Из-за погодной аномалии в Волгоградской области расцвела верба





Жители Волгоградской области продолжают делиться своими наблюдениями за погодой, которая не перестает удивлять. Несмотря на то, что до календарной зимы осталось всего около двух недель, температура воздуха такая, что природа стала оживать, как весной.

Так, жители Калачевского района зафиксировали набухшие почки вербы. Волгоградцы приметили, как пытается распуститься сирень. А дачники с удовлетворением наблюдают, как на участках созревает клубника.



Довольны и грибники, которые до сих пор собирают дары леса. После сентябрьской засухи, наконец, пролились дожди, и в лесу, благодаря теплой погоде, можно найти рядовку, маслята, вешенки и синеножки.



Между тем, по прогнозу Волгоградского ЦГМС, и в ближайшие дни в Волгоградской области будет тепло и влажно. Так, сегодня, 18 ноября, в некоторых районах региона столбик термометра поднимется до +17. В областном центре ожидается чуть меньше - +15.



Фото Калач-на-Дону город воинской славы VK.com





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!