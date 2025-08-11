



Власти Волгограда признались, что не успеют к 18 августа разработать и внедрить обещанный ранее пересадочный тариф для карты «Волна», который помог бы сэкономить жителям Краснослободска, Городища и Волжского, работающим и обучающимся на территории областного центра. Во время изучения вопроса в мэрии выяснили, что он выходит за рамки компетенций муниципалитета, из-за чего восьмимесячный срок оказался недостаточным.

Напомним, с началом следующей недели в Волгоградской области вступит в силу новая редакция реестра межмуниципальных пассажирских перевозок. Изменения предусматривают частичное сокращение на территории Волгограда маршрутов микроавтобусов №№ 110, 123, 149, 159, 160, 174, 246 и 260, обеспечивающих сообщение региональной столицы с Краснослободском, Городищем и Волжским. Нововведение должно сподвигнуть пассажиров из соседних населённых пунктов к пересадке на волгоградские автобусы, троллейбусы и трамваи.

В декабре 2024 года, после первой попытки реформировать маршруты, разразился скандал. Чтобы успокоить общественность, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области отложил вступление в силу изменений на полгода и пообещал сориентировать их на пассажиров.

Одна из предложенных мер – разработка пересадочного тарифа для карты «Волна».





- Первый опыт внедрения пересадочных тарифов, предоставляющих возможность без существенных финансовых трат использовать разные виды общественного транспорта в рамках определённого временного интервала у нас уже есть. Три года действует пересадочный тариф «60 минут» для карты «Волна». Около года существует тариф «120 минут». Я думаю, что эта линейка будет расширяться, но не в рамках временного лимита, а в охвате транспорта, за счёт межмуниципальных маршрутов, - заявлял заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев на пресс-конференции в декабре 2024 года.

По информации чиновника, карта «Волна» уже работает на пригородных маршрутах.

- Вопрос только в интеграции подхода к формированию межмуниципальных тарифов в нашу муниципальную тарифную сетку. На сегодняшний день такой «заказ» передан. Оператор «Волны» смотрит, как эти тарифные планы прописать, чтобы одна карта давала возможность иметь тарифный план, работающий как на межмуниципальных, так и городских маршрутах. Это не простой вопрос, но раз он нам задан, раз мы на него вышли – обязательно его реализуем, - подчеркнул восемь месяцев назад представитель мэрии.

В августе 2025 года, в преддверии второй попытки внедрения болезненных нововведений, редакция ИА «Высота 102» поинтересовалась, на каком этапе находится разработка обещанного жителям тарифа. Как выяснилось, сэкономить у пассажиров из близлежащих к Волгограду населённых пунктов не выйдет. По крайне мере пока что.

- В настоящее время продолжается проработка данных вопросов и разработка механизмов внедрения волгоградской транспортной карты «Волна» на межмуниципальных маршрутах. Одна из проблем заключается в том, что перевозчикам придется за собственный счет оборудовать транспорт терминалами для возможности использования транспортных карт, и данный вопрос выходит за рамки компетенции муниципалитета, - говорится в ответе пресс-службы администрации Волгограда.

Одновременно муниципалитет прокомментировал и поступающие многие годы от жителей города предложения по разработке тарифа для карты «Волна», позволяющего расплачиваться за транспортные услуги как в муниципальном транспорте, так и в пригородных электричках. Последние, в отличии от маршруток уже оснащены электронными валидаторами, и специалистам достаточно лишь интегрировать программное обеспечение РЖД в систему, функционирующую в областном центре. Однако и здесь возникли сложности.

- Вопрос использования транспортных карт «Волна» в электропоездах обсуждался совместно с представителями ПривЖД. Главной проблемой внедрения карты на данном виде транспорта является использование различных систем учета транзакций, - подытожили городские в мэрии.

Напомним, согласно новой редакции реестра пассажирских перевозок Волгоградской области, маршрутки №№ 110, 123, 149, 159, 160, 174, 246 и 260 обязаны перейти на схему работы - «один номер – два маршрута». Новый механизм предусматривает, что как-минимум 50% рейсов транспортные компании должны совершать по урезанным маршрутам, до конечных в Тракторозаводском и Центральном районах Волгограда, не проезжая вглубь областного центра. По мнению чиновников, нововведение позволит межмуниципальным перевозчикам снизить расходы, а пассажиры ничего не потеряют - высвободившийся трафик подхватит обновлённый за последние годы подвижной состав автобусов, троллейбусов и трамваев. Примечательно, что ещё на этапе обсуждения этой инициативы в январе 2025 года транспортные компании не оценили заботу профильного комитета региональной администрации, высказавшись против данных инициатив.