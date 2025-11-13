В Волгограде опровергли фейк об отправлении работников НПЗ в неоплачиваемый отпуск





В Волгограде днем 13 ноября в социальных сетях начала распространяться фейковая информация об отправлении работников НПЗ в неоплачиваемый отпуск из-за остановки производства в связи с ремонтными работами.

Так, авторы сообщения утверждают, что руководство предприятия ограничивается сообщением о «временных трудностях» и не говорит, когда работа возобновится. Также уточняется, что на заводе якобы идут ремонтные работы, которые, по ориентировочным данным, продлятся до конца недели.





По информации Telegram-канала «Война с фейками. Волгоградская область», руководство Нефтеперерабатывающего завода уже поспешило опровергнуть недостоверную информацию, распространившуюся в интернете.

- Предприятие продолжает работу в штатном режиме, трудовые права сотрудников соблюдаются в соответствии с законом. А некоторым тг-каналам не помешает усилить фактчекинг перед публикацией, - говорится в сообщении.

Изображения: Новости Волгограда и области / t.me