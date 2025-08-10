Спорт

«Ждет победы Волгоград»: «Ротор» 10 августа дома сыграет с «Уфой»

Спорт 10.08.2025 10:06
Волгоградский «Ротор» сегодня, 10 августа, примет «Уфу» в четвертом туре Первой лиги. Начало матча на «Волгоград Арене» в 18-30 ч.

Сине-голубые на данный момент имеют четыре очка и занимают девятое место в турнирной таблице. После победы над ульяновской «Волгой» в стартовом матче сезона со счетом 2:1 волгоградцы уступили «Челябинску» в гостях (0:1). И в прошлой встрече, которая стала для подопечных Дениса Бояринцева первой на домашнем стадионе в нынешнем первенстве, «Ротор» не смог забить красноярскому «Енисею». Хозяева создали несколько неплохих моментов во втором тайме и имели хорошие шансы на итоговый успех.

Особенно активным был вышедший на замену атакующий полузащитник Артем Симонян, дебютировавший в составе волгоградской команды. 30-летний футболист нанес пару опасных ударов, которые, к сожалению цели не достигли. При этом и «Енисей» за 90 игровых минут не распечатал ворота Никиты Чагрова, а данное противостояние завершилось со счетом  0:0. Таким образом, «Ротор» в трех матчах победил, сыграл вничью и уступил по разу.

Аналогичные результаты имеет в своем активе «Уфа». Подопечные известного в прошлом футболиста сборной России Омари Тетрадзе начали сезон с домашней ничьей с ФК «СКА-Хабаровск» (1:1), затем в гостях уступили одному из главных фаворитов турнира воронежскому «Факелу» (0:1). И только в прошлой игре коллектив из Башкортостана впервые выиграл на своем поле у ярославского «Шинника» - 1:0. Победный мяч на 45-й минуте забил полузащитник Данил Ахатов. Уфимцы идут следом за «Ротором» в турнирной таблице с теми же четырьмя заработанными очками.


В конце весны соперники встречались между собой на «Волгоград Арене». 24 мая гости обыграли сине-голубых со счетом 2:0. Но с тех пор составы команд изменились, поэтому сегодня будет уже совершенно новая и непредсказуемая игра. Обе команды весьма мотивированы на свою вторую победу в сезоне, которая, конечно, улучшит их промежуточное турнирное положение. Также не исключено, что сегодня волгоградские болельщики увидят дебют 20-летнего новичка команды Имрана Азнаурова. 

Билеты на матч «Ротора» и «Уфы» можно приобрести на сайте kassir.ru, а также на «Волгоград Арене» с 11-00 ч. и до конца первого тайма (касса входа №2). Болельщиков при входе на стадион ожидает яркая предматчевая программа с автограф-сессией полузащитника «Ротора» Анатолия Макарова, выступлением кавер-группы, фото и кибер-зоной и многим другим. Двери стадиона откроются в 16-30 ч. По окончании встречи зрителей развезут бесплатные электрички.

Наша команда ждет всех на «Волгоград Арене» и рассчитывает на мощную поддержку болельщиков. Напомним, в матче с «Енисеем» «Ротор» установил три рекорда посещаемости.  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

