Гендиректор «Ротора» Андрей Кривов прокомментировал уход Дениса Бояринцева

24.11.2025 22:33
Андрей Кривов, гендиректор СК «Ротор» выступил с заявлением по поводу кадровых перестановок в клубе. Напомним, клуб покинул главный тренер Денис Бояринцев, его помощник Олег Нечаев и тренер по физподготовке Сергей Толстых.

- Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут. Во-вторых, Денис Константинович действительно покидает команду по личным обстоятельствам. Мы ещё раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, - сказал Андрей Кривов.

- Наши цели и задачи неизменны, трудности закаляют команду. Завтра у команды собрание, после которого вы узнаете о наших дальнейших шагах, - заключил гендиректор клуба.


