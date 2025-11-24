Гендиректор «Ротора» Андрей Кривов прокомментировал уход Дениса Бояринцева





Андрей Кривов, гендиректор СК «Ротор» выступил с заявлением по поводу кадровых перестановок в клубе. Напомним, клуб покинул главный тренер Денис Бояринцев, его помощник Олег Нечаев и тренер по физподготовке Сергей Толстых.

- Во-первых, хочу принести извинения нашим болельщикам, которые пришли в этот вечер на стадион и поддерживали нашу команду все 90 минут. Во-вторых, Денис Константинович действительно покидает команду по личным обстоятельствам. Мы ещё раз благодарим Дениса Бояринцева за проделанную работу на протяжении полутора лет в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, - сказал Андрей Кривов.



- Наши цели и задачи неизменны, трудности закаляют команду. Завтра у команды собрание, после которого вы узнаете о наших дальнейших шагах, - заключил гендиректор клуба.





