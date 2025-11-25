Заключительный матч года на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 20-м туре Первой лиги

Игра «Ротора» и «Челябинска», которая состоялась накануне, 24 ноября, стала самой посещаемой по итогам 20-го тура Первой лиги. На последнем матче в Волгограде в 2025 году и заключительной встрече для Дениса Бояринцева на посту главного тренера «Ротора» побывали 8786 зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость».
Также в первую тройку по данному показателю вошли противостояния «Урала» и костромского «Спартака» в Екатеринбурге (6578 человек) и «Енисея» и «Родины» в Красноярске (2787).
Рекорд турнира до сих пор принадлежит «Ротору» - домашнюю игру волгоградской команды против «КАМАЗа» 14 сентября посетили 21118 болельщиков.
«Ротор» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Валерия Бурлаченко завершит осеннюю часть сезона гостевым матчем с «Енисеем» 30 ноября. А следующую встречу на «Волгоград Арене» сине-голубые проведут в начале марта 2026 года против «Урала».
Фото: Андрей Поручаев V102.RU