Спорт

Заключительный матч года на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 20-м туре Первой лиги

Спорт 25.11.2025 20:23
0
25.11.2025 20:23


Игра «Ротора» и «Челябинска», которая состоялась накануне, 24 ноября, стала самой посещаемой по итогам 20-го тура Первой лиги. На последнем матче в Волгограде в 2025 году и заключительной встрече для Дениса Бояринцева на посту главного тренера «Ротора» побывали 8786 зрителей, сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал «Футбольная посещаемость». 

Также в первую тройку по данному показателю вошли противостояния «Урала» и костромского «Спартака» в Екатеринбурге (6578 человек) и «Енисея» и «Родины» в Красноярске (2787).

Рекорд турнира до сих пор принадлежит «Ротору» - домашнюю игру волгоградской команды против «КАМАЗа» 14 сентября посетили 21118 болельщиков.

«Ротор» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Валерия Бурлаченко завершит осеннюю часть сезона гостевым матчем с «Енисеем» 30 ноября. А следующую встречу на «Волгоград Арене» сине-голубые проведут в начале марта 2026 года против «Урала». 

Фото: Андрей Поручаев V102.RU


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.11.2025 20:23
Спорт 25.11.2025 20:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 17:02
Спорт 25.11.2025 17:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 13:12
Спорт 25.11.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.11.2025 12:57
Спорт 25.11.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 22:33
Спорт 24.11.2025 22:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 22:17
Спорт 24.11.2025 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 21:06
Спорт 24.11.2025 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 19:07
Спорт 24.11.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 08:14
Спорт 24.11.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 07:00
Спорт 24.11.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.11.2025 09:17
Спорт 23.11.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2025 08:20
Спорт 21.11.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 19:29
Спорт 20.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 09:14
Спорт 20.11.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 07:57
Спорт 19.11.2025 07:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:43
В Волгоградской области резко похолодает до -5Смотреть фотографии
21:26
Волгоградка отсудила у салона 23,5 тысячи за не тот цвет волосСмотреть фотографии
20:53
ВЦИОМ: большинство россиян считают несправедливым запрет скидок на маркетплейсахСмотреть фотографии
20:23
Заключительный матч года на «Волгоград Арене» стал самым посещаемым в 20-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
19:56
В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 56-летнего Андрея НикитинаСмотреть фотографии
19:27
Под Волгоградом строителя бракованных домов для переселенцев оштрафовали на 100 тысячСмотреть фотографии
18:54
Период охлаждения при покупке «бабушкиных» квартир хотят ввести в РоссииСмотреть фотографии
18:32
Ну не смогли… Роспотребнадзор оказался «бессилен» в скандале с майнинг-фермой волгоградского олигархаСмотреть фотографии
18:07
Объем доходов бюджета Волгоградской области превысил 124 млрд рублейСмотреть фотографии
17:29
Полиция задержала «автора» массового ДТП после погони под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:02
Вратарь «Ротора» Никита Чагров сыграет за сборную ФНЛ против команды МедиалигиСмотреть фотографии
16:58
Жителей Волжского навсегда освободили от платы за капремонтСмотреть фотографии
16:47
В Волгограде вынесли приговор за аферу с инвестициями в Крымский мостСмотреть фотографии
16:32
Тысячи поводов для встречи: новый бренд «Игры Ростелеком» объединяет геймеров и разработчиковСмотреть фотографии
16:10
Рост доходов и инвестиции: ревизоры КСП оценили бюджет Волгоградской области на предстоящую трёхлеткуСмотреть фотографии
15:57
В ЦПКиО Волгограда заработает почта Деда МорозаСмотреть фотографии
15:49
В регионе России создают спецгруппы для охраны заводов от дронов ВСУСмотреть фотографии
15:26
Под Волгоградом суд обязал чиновников обустроить 164 контейнерных площадкиСмотреть фотографии
15:20
Статистики сравнили стоимость проезда в Волгограде, Ростове и АстраханиСмотреть фотографии
14:46
СФР ввел QR-коды для всех волгоградских пенсионеровСмотреть фотографии
14:23
Таможня продлила рабочую неделю для волгоградцев перед повышением ставок утильсбораСмотреть фотографии
14:19
Тело охранника нашли у «ВолгаМолла» в ВолжскомСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде и Калаче-на-Дону расселят первые 18 аварийных домов по новой программеСмотреть фотографии
13:12
Денис Бояринцев: «"Ротор" и Волгоград навсегда в моём сердце»Смотреть фотографии
12:57
Футбольный вечер, который потряс «Ротор» и болельщиков: смотрим, как это былоСмотреть фотографии
12:34
Устроившую ночные танцы в Волжском компанию бородачей задержала полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
12:20
Новый рекорд установлен на волгоградском «Балу хризантем»Смотреть фотографии
12:15
В Михайловке подвергшаяся травле одноклассников девочка ушла из школыСмотреть фотографии
11:59
На юге Волгограда натянут «шубу» на 900 метров теплосетейСмотреть фотографии
10:52
Суд в Городище отправил экс-замглавы района Торгашина на 3 года в колониюСмотреть фотографии
 