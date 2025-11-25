Общество

В Волгоградской области резко похолодает до -5

25.11.2025
Конец ноября в Волгоградской области ознаменуется резким похолоданием. Уже в ночь на 26 ноября температура ночью в регионе ожидается от 0 до +5 градусов, а местами она понизится до -5. Днем будет также холодно – от +1 до +6. Лишь в некоторых районах столбик термометра поднимется до +9. В Волгограде завтра днем прогнозируют до +6, а ночью будет около нуля.

Погода в ближайшие три дня осложнится туманами и изморозью. А в северных районах Волгоградской области может пройти дождь. В областном центре осадков до конца рабочей недели не ожидается.


