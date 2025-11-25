В Волгоградской области похоронили погибшего на СВО 56-летнего Андрея Никитина

Похороны героя в Руднянском районе Волгоградской области прошли сегодня, 25 ноября. По информации администрации района, жители простились с Андреем Никитиным, погибшим на СВО.
Андрею Никитину было 56 лет. Он погиб 8 сентября 2025 года при выполнении боевого задания. Житель Руднянского района был командиром боевой машины 2-го мотострелкового отделения 1-го мотострелкового взвода 4-й мотострелковой роты 2 МСБ.
Родным погибшего воина администрация выразила соболезнования.
Фото администрации Руднянского района VK.com