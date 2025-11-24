Спорт

«Ротор» со счетом 0:2 проиграл «Челябинску» в последнем домашнем матче года

Спорт 24.11.2025 21:06
0
24.11.2025 21:06


Сегодня, 24 ноября, «Ротор» на «Волгоград Арене» проиграл «Челябинску» в последнем домашнем матче года. Сине-голубые пропустили первый гол на 33-й минуте. Второй раз ворота хозяев поля поразили на последней минуте компенсированного времени, расстроив пришедших на игру 8786 болельщиков. При этом после удаления игрока «Челябинска» в концовке первого тайма «Ротор»  до конца матча оставался  в большинстве.

Команды играли сегодня без главных тренеров. Денис Бояринцев пропустил этот матч из-за дисквалификации в игре с «Торпедо». С тренерской скамейки был удален сегодня и главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук. За споры с арбитром на 42-й минуте ему показали красную карточку.

Напомним, сине-голубые сегодня вышли на поле в футболках с девичьими фамилиями своих мам. Акцию приурочили ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. А перед началом матча минутой молчания зрители и футболисты почтили минутой молчания память легендарного советского футболиста Никиты Симоняна, который скончался в возрасте 99 лет.

Фото ФК Челябинск» VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
24.11.2025 22:33
Спорт 24.11.2025 22:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 22:17
Спорт 24.11.2025 22:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 21:16
Спорт 24.11.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 21:06
Спорт 24.11.2025 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 19:07
Спорт 24.11.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 08:14
Спорт 24.11.2025 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.11.2025 07:00
Спорт 24.11.2025 07:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.11.2025 09:17
Спорт 23.11.2025 09:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.11.2025 08:20
Спорт 21.11.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 19:29
Спорт 20.11.2025 19:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.11.2025 09:14
Спорт 20.11.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 07:57
Спорт 19.11.2025 07:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.11.2025 05:34
Спорт 19.11.2025 05:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.11.2025 20:52
Спорт 18.11.2025 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.11.2025 21:04
Спорт 17.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:33
Гендиректор «Ротора» Андрей Кривов прокомментировал уход Дениса БояринцеваСмотреть фотографии
22:23
Бастрыкин подключился к расследованию убийства бабушки и тети Прохора ШаляпинаСмотреть фотографии
22:17
Стало известно, кто покинул «Ротор» вместе с Денисом БояринцевымСмотреть фотографии
22:07
Ростовчане воздвигнут в Волгограде постамент для «переезжающей» скульптуры ВучетичаСмотреть фотографии
21:16
Денис Бояринцев покинул пост главного тренера «Ротора»Смотреть фотографии
21:06
«Ротор» со счетом 0:2 проиграл «Челябинску» в последнем домашнем матче годаСмотреть фотографии
20:44
Андрей Бочаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Никиты СимонянаСмотреть фотографии
20:37
8786 болельщиков насчитали на матче «Ротора» и «Челябинска»Смотреть фотографии
20:00
Магнитная буря ударит по волгоградцам 25 ноябряСмотреть фотографии
19:19
На «Волгоград Арене» почтили память Никиты СимонянаСмотреть фотографии
19:07
Игроки «Ротора» вышли на матч с «Челябинском» в футболках с фамилиями мамСмотреть фотографии
18:46
Волгоградка лишилась «Лады» за 80 неоплаченных штрафаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:15
Серия ДТП спровоцировала 5-километровую пробку в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:54
В Волгограде путепровод на улице Рабоче-Крестьянской заработал в шесть полосСмотреть фотографии
17:46
Не всё так страшно? Экологи рассказали подробности «химатаки» в Волгограде недельной давностиСмотреть фотографии
17:42
В Волгограде мужчина выжил после нескольких ударов ножом в грудьСмотреть фотографии
17:17
Правительство добавит бюджету Волгоградской области 686 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
Первые заморозки ожидают синоптики под Волгоградом в ночь на 25 ноябряСмотреть фотографии
16:57
«Норма» Винченцо Беллини с феноменальным успехом покорила сцену «Царицынской оперы»Смотреть фотографии
16:27
В Волгограде скончалась известный невролог Вера РыбакСмотреть фотографии
16:09
Волгоградская студентка «спустила» 2 млн рублей сбережений отцаСмотреть фотографии
15:54
Под Волгоградом водителю школьного автобуса грозит до 5 лет тюрьмы за смертельное ДТПСмотреть фотографии
15:25
«Под пули могли попасть и люди»: жители Ерзовки требуют наказать стрелка за убийство собаки у магазинаСмотреть фотографии
15:09
Две фуры выгорели на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:05
Чудо-лекарство создали ученые России из клеток человеческой кровиСмотреть фотографии
14:43
В Котово за фиктивный ремонт дороги осудили пособника мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
14:39
До 3,7 млн подписчиков выросла аудитория волгоградских госпабликовСмотреть фотографии
14:21
Дело об убийстве в Волгограде родственниц Шаляпина обрастает новыми подробностямиСмотреть фотографии
13:04
Какие фальшивые деньги чаще «гуляют» по рукам в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
В России планируют остановить ударный рост цен на топливоСмотреть фотографии
 