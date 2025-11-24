Сегодня, 24 ноября, «Ротор» на «Волгоград Арене» проиграл «Челябинску» в последнем домашнем матче года. Сине-голубые пропустили первый гол на 33-й минуте. Второй раз ворота хозяев поля поразили на последней минуте компенсированного времени, расстроив пришедших на игру 8786 болельщиков. При этом после удаления игрока «Челябинска» в концовке первого тайма «Ротор» до конца матча оставался в большинстве.
Команды играли сегодня без главных тренеров. Денис Бояринцев пропустил этот матч из-за дисквалификации в игре с «Торпедо». С тренерской скамейки был удален сегодня и главный тренер «Челябинска» Роман Пилипчук. За споры с арбитром на 42-й минуте ему показали красную карточку.
Напомним, сине-голубые сегодня вышли на поле в футболках с девичьими фамилиями своих мам. Акцию приурочили ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября. А перед началом матча минутой молчания зрители и футболисты почтили минутой молчания память легендарного советского футболиста Никиты Симоняна, который скончался в возрасте 99 лет.
Фото ФК Челябинск» VK.com