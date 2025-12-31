Поздравление Путина покажут волгоградцам в ЦПКиО





Празднование Нового года в Волгограде начнется сегодня, 31 декабря, в 22-00 ч. в ЦПКиО. Жителям города обещают Деда Мороза, Снегурочку, шоу от волгоградских творческих коллективов и поздравление Президента РФ Владимира Путина.

Покататься на коньках в парке можно будет до 3 часов ночи. Другие активности в парке - снежные горки, аттракционы - будут работать также до 3-00 ч. Фуд-корты будут функционировать до этого времени. А вот деревню «Альпаково» можно будет посетить только до 21-00 ч.



Фото ЦПКиО



