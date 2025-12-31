Подорожание мобильной связи подарят волгоградцам на Новый год





Еще один оператор мобильной связи объявил на днях о повышении тарифов на связь с 1 января 2026 года, присоединившись, таким образом, к другим компаниям, которые сообщили нерадостные вести своим абонентам еще в середине декабря. Любопытно, что многие мобильные операторы не стали публиковать информацию о подорожании расценок на услуги на своих официальных ресурсах, а известили клиентов с помощью СМС.



Мобильные операторы называют свое решение вынужденным, мотивируя это ростом НДС, вложением инвестиций в развитие, что, по их утверждению, позволит и дальше предоставлять качественные услуги и запускать новые продукты и сервисы.



Ранее также сообщалось о повышении тарифов на интернет в Волгоградской области. Некоторые провайдеры уже подняли цены с середины декабря, остальные сделают это завтра, 1 января. Например, дин из крупных интернет-провайдеров – Powernet, который работает в Волгограде и Волжском, в частности, уже поднял тарифы на свои услуги с 16 декабря 2025 года примерно на 10%. В рублевом выражении это составило на 2-5 рублей больше, чем было за одни сутки пользования.



Клиенты недовольны таким решением компаний, обеспечивающих связь и интернет. В первую очередь, из-за ставших постоянными отключений мобильного интернета. Многие пытаются экономить, отказываясь, в частности, от тарифов, включающих мобильную связь и интернет, и переходят на более дешевые, возвращаясь в том числе к использованию СМС.





