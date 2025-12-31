Последнюю в 2025 году магнитную бурю переживут волгоградцы





Нестабильная геомагнитная обстановка может испортить встречу Нового года метеозависимым волгоградцам. Наибольшие возмущения ожидаются в вечерние и ночные часы, то есть непосредственно в новогоднюю ночь. Шансы возникновения бури в новогодний день составляют 56%. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений меньшей интенсивности оценивается в 35%, тогда как возможность полностью спокойной магнитосферы не превышает 9%.

Первый день нового, 2026 года также не принесет спокойствия для метеочувствительных людей. На 1 января ожидается слабая магнитная буря категории G1.0 с геомагнитным индексом Kp = 5.