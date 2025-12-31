Стоимость метра в вторичном жилье Волгограда выросла до 100 тыс. рублей





Средняя стоимость квадратного метра в вторичном жилье Волгоградской области выросла на 2,5%. Такими данными поделились в агентстве инвестиций в недвижимость Москвы.

Так, по данным компании, стоимость жилья выросла с 97,8 тыс. до 100,2 тыс. рублей. В абсолютных значениях это порядка 2,4 тыс. руб. за кв. м. В целом стоимость недвижимости в Волгоградской области остается прежней и не превышает порогов по ЮФО.

Отмечается, что Южный федеральный округ стал одним из немногих макрорегионов, где вторичный рынок перестал расти как класс. Разрыв между городами здесь формируется не за счёт ускорения лидеров, а из-за разной глубины замедления.