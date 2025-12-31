Общество

Стоимость метра в вторичном жилье Волгограда выросла до 100 тыс. рублей

Общество 31.12.2025 09:44
Средняя стоимость квадратного метра в вторичном жилье Волгоградской области выросла на 2,5%. Такими данными поделились в агентстве инвестиций в недвижимость Москвы. 

Так, по данным компании, стоимость жилья выросла с  97,8 тыс. до 100,2 тыс. рублей. В абсолютных значениях это порядка 2,4 тыс. руб. за кв. м. В целом стоимость недвижимости в Волгоградской области остается прежней и не превышает порогов по ЮФО.

Отмечается, что Южный федеральный округ  стал одним из немногих макрорегионов, где вторичный рынок перестал расти как класс. Разрыв между городами здесь формируется не за счёт ускорения лидеров, а из-за разной глубины замедления. 

14:05
Волгоградцы смогут встретить Новый 2026 год в храмеСмотреть фотографии
13:48
Поздравление Путина покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
13:22
Трамваи и троллейбусы развезут волгоградцев в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы отличились самыми скромными тратами на Новый годСмотреть фотографии
12:43
Волгоградские УК продолжат работу в новогодние праздникиСмотреть фотографии
12:13
Подорожание мобильной связи подарят волгоградцам на Новый годСмотреть фотографии
11:28
«Мы даже не усиливали смену»: в магазинах Волгограда накануне Нового года не досчитались покупателейСмотреть фотографии
11:26
Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
11:03
Последнюю в 2025 году магнитную бурю переживут волгоградцыСмотреть фотографии
10:36
Самый богатый на свадьбы месяц в 2025 году назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области из-за АЧС погубят 67 кабановСмотреть фотографии
09:44
Стоимость метра в вторичном жилье Волгограда выросла до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:04
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 86 БПЛАСмотреть фотографии
08:50
Волгоградцам назвали режим работы ГАИ в новогодние праздникиСмотреть фотографии
08:20
«Это уникальный эксперимент в истории цивилизации»: врач-нарколог - о печальных итогах новогоднего алкомарафонаСмотреть фотографии
07:46
Пять московских рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцев предупредили о новой схеме мошенничества с новогодними выплатамиСмотреть фотографии
07:00
В Волгоградской области синоптики пообещали 31 декабря снег и мороз до -13ºСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде потрёпанную дорожную разметку обновят за 150 млн рублейСмотреть фотографии
21:20
«За день 60 килограммов ушло!»: волгоградцы 30 декабря смели с полок все ананасыСмотреть фотографии
20:52
Волгоградская область передала в зону СВО климатическое и тепловое оборудованиеСмотреть фотографии
20:30
Волгоградский блогер подарил Андрею Малахову гуся и щучью икруСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Одеяла в комплект к подушкам закупают для ПВР в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:31
Поликлиники Волгограда и области перешли на спецрежим с 30 декабряСмотреть фотографии
19:05
Эксперт о новых войсках БпС: «Необходимость их создания продиктована СВО»Смотреть фотографии
18:55
Разборки с игрушечным пистолетом: драма из-за мужчины разыгралась под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:37
В Волжском в новогоднюю ночь будут курсировать автобусыСмотреть фотографии
18:12
Пополнившим ряды беспилотных войск волгоградцам заплатят по 2,1 млн рублейСмотреть фотографии
17:21
Главврача психбольницы в Ложках уволили после убийства санитара и побега двух пациентовСмотреть фотографии
16:40
«Нам говорят - догонят»: 89 детей с окраин Волгограда не могут посещать школу из-за поломки автобусаСмотреть фотографии
 