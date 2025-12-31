«Мы даже не усиливали смену»: в магазинах Волгограда накануне Нового года не досчитались покупателей





В Волгограде накануне Нового года начался традиционный бум в магазинах. Колбасы, сыры, банки с зеленым горошком и другие ингредиенты, без которых не обходится практически ни один стол, разлетаются с прилавков так же быстро, как позже с тарелок улетят бутерброды с икрой. Правда, по словам самих продавцов, в этом году они не наблюдают прежнего праздничного размаха. Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

За день до главного праздника зимы торговые центры все больше напоминают механизм часов, который кто-то заставил двигаться быстрее. Чем меньше времени остается до боя курантов, тем быстрее крутятся все шестеренки и винтики.

Сказать, что с полок летит буквально все, было бы несправедливо. Так, бытовая техника или детские игрушки уже потеряли тот спрос, которым они пользовались еще неделю назад. А вот новогодние безделушки сегодня, напротив, в почете – определившись с основными закупками, горожане спешно выбирают незначительные сувениры вроде фигурок Деда Мороза, брелоков или кружек с оригинальными надписями.

- В магазинах одежды сегодня практически обычный будничный день. К концу смены мы насчитали столько же покупателей, сколько насчитывали ровно месяц назад. В этом году мы даже не стали усиливать смену дополнительными сотрудниками. Часть горожан просто приценивается, часть - фотографирует все артикулы и идет за товаром на маркетплейсы, - признает администратор одного из сетевых магазинов одежды.





Если без праздничного платья с перламутровыми пуговицами многие волгоградки спокойно переживут новогоднюю ночь, то без закусок и салатов – едва ли. Поэтому опасаться очередей на кассах в преддверии Нового года стоит хоть в крупных гипермаркетах, хоть в небольших магазинах продуктов. Готовясь к десятидневному кругу застолий, горожане крутят в руках бутылки с шампанским, набирают пакеты мандаринов (к слову, полный ящик покупатели опустошают буквально за полчаса – час) и усталым взглядом сверяют содержимое корзины со списком покупок.

- Активнее всего сегодня разбирают фрукты – ананасы и мандарины уходят буквально влет, хлебобулочные изделия, мясные и рыбные нарезки, - обновляя продукты на витринах, говорит сотрудник гипермаркета. – Хотя, по правде говоря, какого-то невероятного ажиотажа пока нет. Зато курьеры загружены до предела. Видимо, многие люди учли опыт прежних лет и предпочли походам по магазинам спокойный вечер дома. А, может, традиция делать стол на одну ночь таким, словно есть с него будут все десять дней, теряет свою былую популярность.

Подождать своей очереди волгоградцам приходится и в отделах упаковки подарков. Объёмные банты на коробках их сотрудницы который день крутят буквально на автомате.

- Мы уже в шутку спрашиваем клиентов - как им упаковать? С открытыми или закрытыми глазами? Качество отличаться не будет, - улыбаются сотрудницы. - Сегодня лично у нас ажиотаж. А пройдёт пару дней после Нового года, и все забудут об этих упаковках.

Фото из архива V102.ru