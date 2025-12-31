Волгоградские УК продолжат работу в новогодние праздники





Все УК и ТСН Волгоградской области продолжат работу в период новогодних и рождественских праздников. По информации госжилнадзора, коммунальщики в должны будут обрабатывать от снега и гололеда придомовые территории, а также проводить рейды по проверке чердаков и помещений общего пользования на предмет безопасности.

В то же время аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций, ТСЖ, ТСН и ЖСК работают в круглосуточном режиме. В случае возникновения нештатных ситуаций работники коммунальных организаций будут ликвидировать засоры канализации, устранять аварии на внутридомовых сетях.



Напомним, в случае аварийной ситуации или приостановки подачи коммунального ресурса необходимо обратиться в единый диспетчерский центр ЖКХ Волгограда по телефону: 8(8442) 33-31-34. Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах можно оставить заявку в региональном ситуационном центре по круглосуточному телефону: 8(8442) 35-33-66. Будет работать и электронная приемная ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения».





