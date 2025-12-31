Новогоднее поздравление Владимира Путина с наступающим 2026 годом продлилось около 3,5 минут. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки, а через несколько часов услышат президента и в других регионах России.





В своем традиционном обращении Владимир Путин отметил, что все мы в преддверии Нового года ощущаем течение времени и то, что перед нами будущее. А какое оно будет – зависит от всех нас.

- Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог. И всегда сами готовы подставить плечо. И такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное – наши надежды и планы – обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои: личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины. От искреннего стремления принести ей пользу, - сказал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что Новый год – это волшебный праздник, когда все верят в добро и удачу. Президент отметил важность единства и сплоченности общества, и значительную часть своего обращения посвятил участникам спецоперации.

- Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас, - сказал Путин, обращаясь к бойцам и командирам. – Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом! Верим в вас и нашу Победу.

Видео телеканала Россия





