В Волгоградской области из-за АЧС погубят 67 кабанов

Соответствующий приказ опубликовало облкомприроды. Согласно документу, в январе 2026 года планируется произвести отстрел 67 кабанов. Мероприятия по регулированию численности пройдут на территории Волгоградской области в нескольких охотничьих заказниках. В частности, для «Задонского» установлен план в 7 особей, для «Куланинского» - 5, для «Кумылженского» - 9, для «Лещевского» - 10, для «Ольховского» - 6, для «Раздорского – 20, для «Чернополянского» - 10.