Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту Сталинград

В Волгограде наблюдаются массовые задержки авиарейсов. Если утром 31 декабря на вылет и прилет задерживались пять самолетов, то в настоящее время их количество выросло до 10. В частности, скорректировано расписание восьми авиарейсов направлением Волгоград-Москва и Москва-Волгоград. Также внесены изменения в график маршрута, связывающего Волгоград и Санкт-Петербург – борт ожидается с задержкой и, соответственно, вылетит он из аэропорта Сталинград также позднее.