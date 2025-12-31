Трамваи и троллейбусы развезут волгоградцев в новогоднюю ночь





В администрации Волгограда напомнили расписание работы электротранспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. По данным мэрии, трамваи и троллейбусы продлят работу по основным маршрутам.

Троллейбусы №8а, №9 и №15а отправятся в завершающие рейсы после 3 часов ночи и проследуют через центральную часть города от 3.00 до 3.48.



Маршрут №9 после 22.15 выполнит свои рейсы от «Детского центра» не до конечной «Нижний поселок ВГТЗ», а будет продлен до «Ул. Грамши».



Трамвайный маршрут №1 от конечной остановки «Детский центр» в сторону Ворошиловского района совершит последний в текущем году рейс в 23.03.



Трамваи маршрутов №10 и №4 продлят свою работу до 3.35. Трамвай №2 отправится от «Детского центра» к «Школе № 36» в 04.35.

Трамвай маршрута №11 от остановки «Судоверфь» в завершающий ночной рейс отправится в 02.30.



В администрации добавили, что с 1 по 11 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.



