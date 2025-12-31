Волгоградцы смогут встретить Новый 2026 год в храме

Новогодняя служба пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде. Верующие могут встретить 2026 год не за праздничным столом и перед телевизором, а в храме с молитвой.

- В новогоднюю ночь митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавит Божественную литургию в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского города Волгограда, - сообщили в Волгоградской епархии.

Чтение часов начнется в 23:40 мск, а Божественная литургия ровно в полночь в 00:00 мск.





