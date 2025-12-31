Общество

Волгоградцы смогут встретить Новый 2026 год в храме

31.12.2025 14:05
0
31.12.2025 14:05


Новогодняя служба пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января в кафедральном соборе Александра Невского в Волгограде. Верующие могут встретить 2026 год не за праздничным столом и перед телевизором, а в храме с молитвой.

- В новогоднюю ночь митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор возглавит Божественную литургию в кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского города Волгограда, - сообщили в Волгоградской епархии.

Чтение часов начнется в 23:40 мск, а Божественная литургия ровно в полночь в 00:00 мск.


Общество
31.12.2025 17:41
Общество 31.12.2025 17:41
Общество
31.12.2025 16:47
Общество 31.12.2025 16:47
Общество
31.12.2025 15:55
Общество 31.12.2025 15:55
Общество
31.12.2025 15:15
Общество 31.12.2025 15:15
Общество
31.12.2025 14:50
Общество 31.12.2025 14:50
Общество
31.12.2025 14:05
Общество 31.12.2025 14:05
Общество
31.12.2025 13:48
Общество 31.12.2025 13:48
Общество
31.12.2025 13:22
Общество 31.12.2025 13:22
Общество
31.12.2025 12:59
Общество 31.12.2025 12:59
Общество
31.12.2025 12:43
Общество 31.12.2025 12:43
Общество
31.12.2025 12:13
Общество 31.12.2025 12:13
Общество
31.12.2025 11:28
Общество 31.12.2025 11:28
Общество
31.12.2025 11:26
Общество 31.12.2025 11:26
Общество
31.12.2025 11:03
Общество 31.12.2025 11:03
Общество
31.12.2025 10:36
Общество 31.12.2025 10:36
Лента новостей

17:41
«Верим в вас и нашу Победу»: что волгоградцы услышат в новогоднем поздравлении Владимира ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Запрет на работу мигрантов в 2026 году расширили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
Космонавты с МКС поздравили волгоградцев с Новым годомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
Волгоградские врачи спасли Деда МорозаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Силы МЧС в Волгоградской области переведены на усиленный режим работыСмотреть фотографии
14:32
Парковки в Волгограде с 31 декабря стали бесплатнымиСмотреть фотографии
14:05
Волгоградцы смогут встретить Новый 2026 год в храмеСмотреть фотографии
13:48
Поздравление Путина покажут волгоградцам в ЦПКиОСмотреть фотографии
13:22
Трамваи и троллейбусы развезут волгоградцев в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
12:59
Волгоградцы отличились самыми скромными тратами на Новый годСмотреть фотографии
12:43
Волгоградские УК продолжат работу в новогодние праздникиСмотреть фотографии
12:13
Подорожание мобильной связи подарят волгоградцам на Новый годСмотреть фотографии
11:28
«Мы даже не усиливали смену»: в магазинах Волгограда накануне Нового года не досчитались покупателейСмотреть фотографии
11:26
Сбой в расписании коснулся 10 авиарейсов в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
11:03
Последнюю в 2025 году магнитную бурю переживут волгоградцыСмотреть фотографии
10:36
Самый богатый на свадьбы месяц в 2025 году назвали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:19
В Волгоградской области из-за АЧС погубят 67 кабановСмотреть фотографии
09:44
Стоимость метра в вторичном жилье Волгограда выросла до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
09:04
В Минобороны сообщили о ликвидации за ночь 86 БПЛАСмотреть фотографии
08:50
Волгоградцам назвали режим работы ГАИ в новогодние праздникиСмотреть фотографии
08:20
«Это уникальный эксперимент в истории цивилизации»: врач-нарколог - о печальных итогах новогоднего алкомарафонаСмотреть фотографии
07:46
Пять московских рейсов задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
07:30
Волгоградцев предупредили о новой схеме мошенничества с новогодними выплатамиСмотреть фотографии
07:00
В Волгоградской области синоптики пообещали 31 декабря снег и мороз до -13ºСмотреть фотографии
06:33
В Волгограде потрёпанную дорожную разметку обновят за 150 млн рублейСмотреть фотографии
21:20
«За день 60 килограммов ушло!»: волгоградцы 30 декабря смели с полок все ананасыСмотреть фотографии
20:52
Волгоградская область передала в зону СВО климатическое и тепловое оборудованиеСмотреть фотографии
20:30
Волгоградский блогер подарил Андрею Малахову гуся и щучью икруСмотреть фотографииCмотреть видео
20:05
Одеяла в комплект к подушкам закупают для ПВР в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:31
Поликлиники Волгограда и области перешли на спецрежим с 30 декабряСмотреть фотографии
 