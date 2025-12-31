Волгоградские врачи спасли Деда Мороза





С необычным вызовом, который поступил в отделение санитарной авиации 25-ой больницы скорой медицинской помощи, столкнулись волгоградские врачи. По данным медучреждения, в преддверии Нового года к ним поступил сказочный пациент - Дед Мороз. Однако он был без посоха и плохо себя чувствовал.

- Температура высокая. Кожные покровы тают, - констатировали медики.

Консилиум врачей прописал пациенту лечение: капельницу с ледяным раствором и прием мороженного 3 раза в день. Совсем скоро Дед Мороз пошел на поправку. А когда Снегурочка принесла в больницу посох, то выздоровел окончательно.

Сказочный персонаж со своей внучкой зажег в больнице праздничные огни и поздравил персонал и пациентов с наступающим Новым годом.

В свою очередь в 25-ой больнице отметили, что Дед Мороз теперь в полном порядке, поэтому Новый год обязательно наступит очень скоро.

Видео: 25-ой больницы скорой медицинской помощи / t.me





