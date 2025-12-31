Общество

Волгоградцев предупредили об угрозе атаки дронами вечером 31 декабря

Общество 31.12.2025 18:45
В Волгоградской области вечером 31 декабря жители региона вновь получили сообщения об угрозе беспилотной опасности. Рекомендации соблюдать меры личной безопасности волгоградцам озвучили около 18.30 мск. 

Напомним, основные правила при угрозе воздушной атаки – не подходить к окнам и избегать открытых территорий. В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб «112». 

Кроме того, волгоградцев предупреждают о возможном ограничении работы мобильного интернета.

В случае отсутствия устойчивого соединения телефоны экстренных служб, а также сервисы служб такси будут работать в прежнем режиме. 

 

