Действующий в Волгоградской области запрет на работу мигрантов в определенных отраслях обновили и дополнили на 2026 год. В постановлении главы региона, опубликованном в последние дни уходящего года, перечислен список отраслей экономии с кодами ОКВЭД, где иностранцев нанимать запрещено. Теперь мигранты не смогут работать в научной среде, силовых структурах, в сфере отдыха и развлечений.

Так, согласно документу, в 2026 году хозяйствующим субъектам в Волгоградской области нельзя нанимать на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности:

- образование общее (код ОКВЭД 85.1);

- деятельность в области здравоохранения (код ОКВЭД 86);

- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код ОКВЭД 49.3);

- торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (код ОКВЭД 45);

- торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и автомобилями (код ОКВЭД 46);

- торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (код ОКВЭД 47);

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56);

- деятельность курьерская (код ОКВЭД 53.20.3);

- охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях (код ОКВЭД 01.7);

- деятельность по трудоустройству и подбору персонала (код ОКВЭД 78);

- деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований (код ОКВЭД 80);

- научные исследования и разработки (код ОКВЭД 72);

- деятельность по письменному и устному переводу (код ОКВЭД 74.3);

- деятельность в области отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93.2).

Постановление вступило в силу с момента его опубликования. Хозяйствующим субъектам дано 3 месяца, чтобы привести свою работу в соответствие с новыми правилами.

Напомним, что аналогичный запрет действовал в Волгоградской области с марта 2025 года. В новой редакции документа список отраслей, где запрещено нанимать иностранцев, расширен.





