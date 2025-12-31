Волгоградцы отличились самыми скромными тратами на Новый год





В этом году бюджет на праздники у волгоградцев в среднем составил 17 тыс. руб. Это самая скромная сумма среди 16 городов-миллионников. По данным SuperJob, годом ранее волгоградцы тратили на аналогичные цели 16,2 тыс. руб., а в 2023 – 15 тыс. руб.

При этом в этом году каждый второй опрошенный собирался экономить больше, чем в прошлом. Такая установка наиболее характерна для мужчин (59% против 45% среди россиянок). Намерена умерить расходы и молодежь до 35 лет (59%). Лишь 2% опрошенных готовы потратить больше, чем год назад. Каждый четвертый (24%) планирует уложиться в прошлогодний бюджет.



Говоря о желании экономить, россияне, тем не менее, озвучивают бо́льшие суммы планируемых расходов, чем год назад, что, очевидно, связано с большей продолжительностью каникул.



Среди городов-миллионников самый крупный новогодний бюджет в 2025 году по результатам опросов - в Москве (в среднем 26 200 рублей на человека), в Санкт-Петербурге - 22 900 рублей и в Красноярске - 22 000 рублей. После Волгограда меньше всего потратят на Новый год воронежцы – в среднем 18,2 тысячи рублей.





