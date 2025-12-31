Волгоградцы рискуют крупно проштрафиться в новогоднюю ночь





Жителям Волгоградской области напомнили о запрете использования пиротехники в новогоднюю ночь и последующие 20 дней 2026 года. Как сообщает ИА «Высота 102», за нарушение запрета физлицам грозят штрафы в размере до 5000 рублей.

Напомним, постановление о запрете использования пиротехники вступило в силу 25 декабря 2025 года. Жителям Волгоградской области запрещено запускать фейерверки вплоть до 20 января наступающего года. В качестве исключения волгоградцам разрешается использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Штрафы за нарушение запрета предусмотрены ст. 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности: