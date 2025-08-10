«Удары по лицу здесь запрещены»: Максим Бабанин позвал на тренировки слабослышащих детей





Известный волгоградский боксер Максим Бабанин проводит тренировки для слабослышащих детей, перенесших процедуру кохлеарной имплантации. От традиционных эти занятия отличаются запретом на прямой контакт и обмен ударами по голове.

Знакомство боксера со слабослышащими детьми началось с серии открытых тренировок. Максим Бабанин признает, что в первое время он не до конца понимал, какую базу может дать спортсменам с ограничениями здоровья и на какие результаты сможет рассчитывать в итоге.

- Не буду говорить, что я – великий спортсмен, но давно известно, что не каждый хороший боксер может стать хорошим тренером, - рассуждает Максим Бабанин. – Сначала я немного терялся и размышлял, что именно могу дать слабослышащим детям. Первая тренировка была для меня непонятной, а после втянулись и я, и они.





Главной целью подобных занятий волгоградский боксер называет, конечно, не высокие спортивные результаты. Куда важнее для него заставить каждого ребенка поверить в свои силы.

- Конечно, в этом случае наши занятия слишком громко называются боксом. У ребят на голове установлены специальные аппараты, поэтому никто не будет надевать на них шлемы и бить по голове, - отмечает спортсмен. – Такие занятия важны и для общего физического развития, и для уверенности в своих силах. Это действительно важно в жизни! Где-то мы с ними играем, где-то я держу им «лапу» и позволяю наносить удары. Им, конечно, интересно, побить такого большого дядьку! Для них это что-то новое.





Результат от регулярных тренировок слабослышащие спортсмены и их родители ощущят уже в ближайшее время, убежден Максим Бабанин.

- Мы – профессионалы, и четко знаем, чем занимаемся и каких результатов хотим получить. При системном подходе эти результаты непременно будут. В боксе всю жизнь можно стоять на «лапах» и не бить друг другу в лицо. Это тоже спорт, - рассуждает призер чемпионатов мира и Европы. – Сейчас мне нравится, что дети, которые из-за особенностей своего здоровья, безусловно, получают больше внимания взрослых, не просто слушают тренера, но и хотят его слушать. Они действительно с удовольствием бегут на тренировку. Что говорить, если о занятиях боксом задумались даже их мамы ( Смеется – Прим). Если они подключатся к спорту, то у детей точно появится дополнительный интерес и стимул.

- Марк не различал речевых и неречевых звуков. Но я знала, что, если мы продолжим работу, у нас будет шанс. В процессе реабилитации мы искали специалистов и шаг за шагом выстраивали свое окружение. На медико-педагогической комиссии, куда мы обратились для зачисления в детский сад, познакомились с семьей, воспитывающей ребенка с таким же диагнозом. Мальчишкам было по три года, но они не говорили, не понимали обращенной речи. И все же морально нам стало легче: мы уже не одни! Это действительно важно, ведь в большинстве своем общество не готово принять или хотя бы услышать людей с ограниченными возможностями здоровья. В Москве или в Санкт-Петербурге на эти особенности не обращают никакого внимания, а в Волгограде мы проходили разное. Однажды восьмилетний мальчик, с которым у Марка возникали конфликты, толкнул его под качели, и сын получил серьезное рассечение. Я думаю, что тот ребенок просто его не понимал и не знал, как выразить свое непонимание словами, - рассказывала его мама Яна.

Фото Яны Талаевой